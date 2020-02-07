Аномальный приговор

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Почему тёплая зима может быть и благодатной, и губительной

Большая часть календарной зимы позади. Но, к сожалению, снег кратковременно порадовал только жителей севера республики. понятно, что такую погоду нельзя назвать нормальной. Как чувствуют себя в условиях погодной аномалии представители растительного и животного мира, а также высший биологический вид – человек?

А людям и птицам хорошо!

Врачей порадовало, что тёплая зима не стала причиной массовых эпидемий вирусных и инфекционных заболеваний. Кроме того, не было снега, мороза и ледяного покрова на дорогах и тротуарах, следовательно, не было, как в предыдущие годы, повышенного травматизма.

– Тёплая зима на моих пациентов – а это люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, – отрицательно не повлияла, – поясняет врач-кардиолог высшей категории Диана Янина. – Скорее, даже наоборот, потому что они на холоде очень плохо себя чувствуют. Размеренное тепло для сердечных больных – очень комфортная температура. Следует отметить, что при сильных морозах и загазованности воздуха повышается концентрация токсичных веществ. Так что и в этом плане зимнее тепло для людей является благом.

Нынешний зимний сезон стал благодатным и для птиц. Но надо учесть, что тепло не только в Молдове, но и в более холодных странах и регионах, поэтому некоторые виды северных птиц в этом году к нам не прилетели – не стали тратить энергию на перелёты.

– Перелётным птицам не страшен холод – они боятся голода, а когда с кормовой базой всё нормально, они никуда не улетают, – уточняет орнитолог Олег Манторов. – Вместе с тем у нас появляется всё больше видов северных птиц, которые раньше в Молдове не останавливались. К примеру, в этом году зимуют три вида лебедя и водоплавающие свиязь и хохлатая чернеть. Я не думаю, что нынешний тёплый сезон как-то скажется на поведении местных и перелётных пернатых, потому что такая погода (пока всё-таки) – редкость. Для того чтобы пернатые привыкли к определённому месту, должно пройти несколько таких сезонов. Животный мир, если нет резких перепадов температур, хорошо переносит такую погоду.

Молдавская Япония

Для растений кишинёвского дендрария поздняя осень, минуя суровую зиму, плавно переходит в раннюю весну. Растения, которые должны были зимовать под снегом, например виола и маргаритка, как цвели, так и цветут. Растения другой группы, к которой относится морозник, должны цвести ранней весной. Частично морозник уже цветёт, потому что получил свой заряд тепла и солнечных лучей. Есть растения южного климата, такие как гибридная магония, родственники которой живут в Японии и цветут зимой. И у нас в этом году получилось почти как в Японии.

– Отсутствие настоящей морозной зимы на растениях нашего парка отрицательно не сказывается, но в этом случае важно, чтобы к моменту наступления календарной весны не грянули морозы, – уточняет научный сотрудник кишинёвского дендрария, дендролог Анатолий Бразицкий. – У теплолюбивых растений сейчас нет устойчивости к низким температурам. Серьёзное похолодание может им основательно навредить. Растения, характерные для нашей географической зоны, тоже ведут себя адекватно, то есть для них наступает ранняя весна. Если тёплые зимы будут продолжаться, то в Молдове начнёт появляться всё больше южных растений. У нас уже сейчас хорошо растёт магнолия и некоторые виды кипариса.

Комар нос подточит

В свою очередь доктор биологических наук, эксперт в области садоводства Александр Чернец говорит, что, согласно климатическим условиям нашей географической зоны, растения привыкли проходить состояние зимнего покоя.

– Страшно не то, что почки начинают набухать и распускаться, а то, что потом их могут погубить морозы, – объясняет Александр Чернец. – Как показывает практика, снег и морозы в Молдове могут быть даже в апреле. Если такое случится, то, по большому счёту, хорошего урожая не будет. Но нас больше волнует проблема засухи. Не было снега и дождя, почва высохла. Пока сады находятся в состоянии покоя, деревьям не требуется много влаги. Но нам нужны хорошие дожди, и много.

Специалисты прогнозируют: после тёплой зимы, без серьёзных морозов, следует ожидать массового нашествия насекомых. Конечно, с ними можно бороться, применяя химические средства защиты. И число обработок увеличится, возрастут и финансовые затраты, а это повлечёт удорожание продукции.

Озимые потери

– Январь хоть и тёплый, но в целом температуры умеренные и биологический процесс ещё не активен. Но потом растения начнут всасывать из почвы питательные вещества, а без влаги это сделать невозможно, – комментирует директор Национальной федерации фермеров Молдовы Василий Мырзенко. – Все надеются, что будут дожди, и стресс снимется не только с растений, но и с аграриев. Наверное, человеку стоить задуматься над вопросом: что мы такого сделали, что природа так поступает с нами?

Мырзенко утверждает, что в Молдове очень ограниченные условия для противостояния аномалиям. Самая оптимальная защитная мера – наличие ирригационных систем. Но, к сожалению, водные ресурсы нашей страны ограничены. Да и самих оросительных установок тоже очень мало. В какой-то степени это связано и с низким уровнем организованности сельхозпроизводителей. Многие мелкие фермеры считают, что смогут выжить самостоятельно, в то время как их европейские коллеги объединяются в ассоциации или другие профессиональные сообщества и сокращают расходы на все виды сельскохозяйственных мероприятий.

Представители аграрного сектора оценивают нынешнюю ситуацию как напряжённую и тревожную. Как правило, утро фермеров начинается с изучения прогноза погоды: какой приговор озвучат синоптики и можно ли его в последующем «обжаловать», то есть как-то исправить ситуацию. Сейчас во многих хозяйствах отмечается очень низкая всхожесть озимой пшеницы, а там, где всходы есть, они начинают желтеть. Конечно, весной пшеницу можно будет пересеять. Но ясно, что растениеводы понесут убытки, а хлеб, скорее всего, подорожает.

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То ли ещё было

Лидия Трещило, начальник метеорологического центра Государственной гидрометеорологической службы:

– И в декабре, и в январе мы наблюдали температуру выше нормы. Но нельзя сказать, что это рекорд, поскольку высокие температуры в зимнее время наблюдались и ранее. Но, естественно, нынешнюю погоду нельзя назвать нормальной, а самая большая проблема – это отсутствие осадков. Тем не менее на данный момент условия для перезимовки озимых культур и многолетних насаждений, которые находятся в состоянии вегетационного покоя, пока что удовлетворительные. Только в отдельные дни отмечалась слабая вегетация озимых культур. Однако если обильных осадков не будет до весны, тогда мы можем говорить, что это уже проблема. Опасность для озимых культур и многолетних насаждений может возникнуть при резком понижении температуры воздуха.

Январь считается самым холодным месяцем, и среднесуточные температуры должны быть в пределах минус 3–5 градусов, а не около нуля, как в этом году. Но в 2015 и 2017 годах вегетация озимых тоже наблюдалась в декабре-январе. Абсолютный максимум температуры воздуха в Молдове (+16 0С) был зарегистрирован 21 января 2007 года. Но, изучив обзор погодных условий за 2019 год, мы пришли к выводу: это самый высокий температурный режим за минувшие 125 лет.

Наталья Устюгова

Мнение Скорпана

Пойдём лесом

Леса очень тяжело переносят отсутствие влаги. Если и лето будет таким же сухим, то лесному и сельскому хозяйствам придёт конец. Аграрный сектор при благоприятных погодных условиях можно возродить, а на восстановление леса нужны десятилетия. Начнёт погибать лес, исчезнут звери и птицы. В настоящее время животные в лесу для этого времени года чувствуют себя неплохо, тем более что мы даём им подкормку – сено, зерно, соль.

В рамках лесовозобновления в дубовых и ясеневых лесах осенью мы посеяли 40 тонн семян желудей, но без снега они теряют семенной покой, что отразится на их всхожести. Но если и далее не будет влаги, пропадут и семена, и труд людей, и затраченные материальные ресурсы. Из-за аномальной зимы на нашем предприятии нарушается экономический баланс. Люди не покупают дрова, от реализации которых зависит зарплата наших работников. Деньги нужны на проведение текущих работ и на развитие.

Андрей Скорпан, директор ГП по лесному хозяйству Глодян