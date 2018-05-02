Аномальный май: +37 градусов было зафиксировано в Молдове

Самая высокая температура в мае, а точнее +37 градусов, была зарегистрирована в Кагуле в 1969 году, и в Штефан-Водэ в 1996-м.

В то же время, самая низкая температура в мае в Молдове была зафиксирована в 1947 году в Бричанах, тогда отметки градусников опустились до -3, пишет realitatea.md. По словам синоптиков, среднемесячная температура в мае, характерная для нашего климата, должна составлять +15 градусов на севере и +16 на юге.

Тем не менее, самый холодный май был в 1980 году, когда среднемесячная температура составляла +11,4 градусов в Бричанах и +13,4 в Балцата. А самый жаркий май был в 2003 году, когда среднемесячная температура была +19,8 в Бричанах и +21,1 в Дубоссарах.

Метеорологи не исключают и вероятности снегопадов в мае, вплоть до 20 числа, такое может случиться один раз в 65 лет. Чаще в Молдове в мае можно столкнуться с туманом и градом.