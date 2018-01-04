Аномально теплая зима в Молдове: такое случается раз в 20 лет

На прошлой неделе на территории Республики Молдова была аномально теплая для зимы погода. Максимальная температура достигла +14 градусов и была зарегистрирована на юге страны, в Чадыр-Лунге.

По словам метеорологов, средняя температура воздуха за всю неделю стала на 6,4-7,8ºС выше нормы и составила +3,8..+6,7ºС, что происходит раз в 15-20 лет. В то же время минимальная температура воздуха составила -3ºС – в Бричанах, Бельцах и Фэлештах.

Ранее стало известно, что в этом году жители Молдовы не дождутся снега даже на Рождество.