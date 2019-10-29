Андрей Нэстасе забыл название книги, которой «вдохновлялся» всю предвыборную кампанию (ВИДЕО)

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Кандидат на пост примара столицы любит бросаться «громкими» заголовками.

Финалисты первого тура выборов в Кишиневе схлестнулись на очередных телевизионных дебатах. Камнем преткновения стал вопрос Иона Чебан о названии книги, которую Нэстасе не только всем рекомендовал для чтения, но и назвал ее самой «вдохновляющей» для своей предвыборной кампании.

Ион Чебан: На одном из телевизионных каналов вы размахивали очень интересной книгой. Могу я спросить, как называется и о чем эта книга? Андрей Нэстасе: Господин Чебан, в этой студии вы… Ион Чебан: Не обижайтесь, это простой вопрос. Как называется эта книга? Андрей Нэстасе: Я пришел сюда не для того, чтобы отвечать на вопросы, которые не относятся к Кишиневу. Ион Чебан: Речь идет о муниципалитете. Сложно ответить?

Андрей Нэстасе уклонился от комментария и продолжил беседу с ведущим дебатов. Несмотря на все попытки Чебана выяснить у своего оппонента, как все-таки называется книга, ему так и не удалось получить вразумительного ответа.

– Я пишу университетский курс по публичным политикам, чтобы вы знали, эта книга называется «Global Street Design», и она написана Блумбергом. Я ее прочитал, а вы кажется даже не знаете, как она называется. Она была со мной в Берлинском университете и на курсах в Париже. Мне кажется странным, что вы представили книгу, название которой даже не знаете, – сказал Чебан.

Во время дебатов на PRO TV в прошлый четверг Ион Чебан спросил Андрея Нэстасе, что означает «план устойчивой городской мобильности», который приоритетно включен в его предвыборную программу, на что кандидат от блока «ACUM» порекомендовал кандидату от ПСРМ прочитать книгу, название которой он так и не смог вспомнить в ходе дискуссии на Jurnal TV.