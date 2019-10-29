Андрей Нэстасе забыл название книги, которой «вдохновлялся» всю предвыборную кампанию (ВИДЕО)

Андрей Нэстасе забыл название книги, которой «вдохновлялся» всю предвыборную кампанию (ВИДЕО)

Кандидат на пост примара столицы любит бросаться «громкими» заголовками.

Финалисты первого тура выборов в Кишиневе схлестнулись на очередных телевизионных дебатах. Камнем преткновения стал вопрос Иона Чебан о названии книги, которую Нэстасе не только всем рекомендовал для чтения, но и назвал ее самой «вдохновляющей» для своей предвыборной кампании.

Ион Чебан: На одном из телевизионных каналов вы размахивали очень интересной книгой. Могу я спросить, как называется и о чем эта книга?

Андрей Нэстасе: Господин Чебан, в этой студии вы…

Ион Чебан: Не обижайтесь, это простой вопрос. Как называется эта книга?

Андрей Нэстасе: Я пришел сюда не для того, чтобы отвечать на вопросы, которые не относятся к Кишиневу.

Ион Чебан: Речь идет о муниципалитете. Сложно ответить?

Андрей Нэстасе уклонился от комментария и продолжил беседу с ведущим дебатов. Несмотря на все попытки Чебана выяснить у своего оппонента, как все-таки называется книга, ему так и не удалось получить вразумительного ответа.

– Я пишу университетский курс по публичным политикам, чтобы вы знали, эта книга называется «Global Street Design», и она написана Блумбергом. Я ее прочитал, а вы кажется даже не знаете, как она называется. Она была со мной в Берлинском университете и на курсах в Париже. Мне кажется странным, что вы представили книгу, название которой даже не знаете, – сказал Чебан.

Во время дебатов на PRO TV в прошлый четверг Ион Чебан спросил Андрея Нэстасе, что означает «план устойчивой городской мобильности», который приоритетно включен в его предвыборную программу, на что кандидат от блока «ACUM» порекомендовал кандидату от ПСРМ прочитать книгу, название которой он так и не смог вспомнить в ходе дискуссии на Jurnal TV.

 

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