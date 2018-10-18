Андрей Негуца был назначен послом Молдовы в Казахстане

Андрей Негуца был назначен послом Молдовы в Казахстане

Соответствующее решение вчера, 17 октября, приняло правительство Молдовы. 

Таким образом, посол Молдовы в Российской Федерации Андрей Негуца будет совмещать и должность посла Молдовы в Казахстане с резиденцией в Москве.

Стоит отметить, что ранее Андрей Негуца был Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Молдова во Французской Республике, и, по совместительству, в Королевстве Испания и Португальской Республике;  представителем президента Молдовы в Постоянном совете Международной организации франкофонии и представителем правительства Молдовы при ЮНЕСКО; послом, Постоянным представителем Молдовы при Совете Европы.

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