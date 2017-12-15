Андрей Галбур и Октавиан Калмык больше не будут вице-премьерами

Соответствующее решение принял парламент страны, ликвидировав данную синтагму.

Как пишут СМИ, по запросу премьер-министра в составе правительства отныне будет только два вице-премьера. Их области деятельности будут объявлены позднее.

Вместе с тем, для “упрощения процесса принятия решений, направленного на реализацию приоритетов европейской интеграции и реинтеграции страны”, министр экономики и инфраструктуры и министр иностранных дел и европейской интеграции лишились статусов вице-премьеров. Таким образом, отныне Калмык и Галбур будут простыми министрами в правительстве Филипа.

Нововведение, как утверждают авторы проекта, вписывается в ранее запущенную реформу молдавского правительства.