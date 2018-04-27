Анатол Шалару продолжает “пакостить” в Кишиневе, паркуясь на тротуарах (ФОТО)

Бывший министр обороны, бывший либерал, а ныне председатель партии Национального единства Анатол Шалару не изменил своей излюбленной хамской привычке.

Так, он продолжает парковать своего “железного коня” в неположенном месте – на столичном тротуаре. Возмущенный кишиневец запечатлел машину Шалару с “красивыми” номерами сегодня, 27 апреля, в 17.17 на пересечении улиц Эминеску и Букурешть, отправив их в группу в соцсети.

Напомним, за такой же хамской парковкой бывшего министра обороны, отправленного в отставку президентом Игорем Додоном, застали и в прошлом году. Тогда он едва не заехал на детскую площадку, расположившись на давно облюбованном газоне, – судя по уничтоженной на этом месте траве.