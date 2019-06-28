Анализ НИП: Большинство аварий происходят в пятницу

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Согласно статистическим данным, с начала текущего года большинство дорожно-транспортных происшествий произошло в пятницу. Было также установлено, что чаще всего аварии случаются с 16.00 до 20.00, а аварии, в которых регистрируются погибшие – с 22.00 до 06.00.

По данным Национального инспектората патрулирования, ДТП чаще всего происходят из-за невнимательности водителей, высокой скорости, переезда на встречную полосу, а также из-за несвоевременного отображения знаков перед выполнением маневра.

В связи с этим патрульные рекомендуют, отправляясь в дорогу в ночное время суток, выполнять следующие условия:

садиться за руль отдохнувшим;

не употреблять спиртные напитки;

соблюдать скоростной режим;

не ослеплять водителей, которые едут по встречной полосе;

быть максимально сконцентрированными за рулём.