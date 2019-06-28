Анализ НИП: Большинство аварий происходят в пятницу

Анализ НИП: Большинство аварий происходят в пятницу

Согласно статистическим данным, с начала текущего года большинство дорожно-транспортных происшествий произошло в пятницу. Было также установлено, что чаще всего аварии случаются с 16.00 до 20.00, а аварии, в которых регистрируются погибшие – с 22.00 до 06.00.

По данным Национального инспектората патрулирования, ДТП чаще всего происходят из-за невнимательности водителей, высокой скорости, переезда на встречную полосу, а также из-за несвоевременного отображения знаков перед выполнением маневра.

В связи с этим патрульные рекомендуют, отправляясь в дорогу в ночное время суток, выполнять следующие условия:

  • садиться за руль отдохнувшим;
  • не употреблять спиртные напитки;
  • соблюдать скоростной режим;
  • не ослеплять водителей, которые едут по встречной полосе;
  • быть максимально сконцентрированными за рулём.
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