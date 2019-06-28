Анализ НИП: Большинство аварий происходят в пятницу

Согласно статистическим данным, с начала текущего года большинство дорожно-транспортных происшествий произошло в пятницу. Было также установлено, что чаще всего аварии случаются с 16.00 до 20.00, а аварии, в которых регистрируются погибшие – с 22.00 до 06.00.
По данным Национального инспектората патрулирования, ДТП чаще всего происходят из-за невнимательности водителей, высокой скорости, переезда на встречную полосу, а также из-за несвоевременного отображения знаков перед выполнением маневра.
В связи с этим патрульные рекомендуют, отправляясь в дорогу в ночное время суток, выполнять следующие условия:
- садиться за руль отдохнувшим;
- не употреблять спиртные напитки;
- соблюдать скоростной режим;
- не ослеплять водителей, которые едут по встречной полосе;
- быть максимально сконцентрированными за рулём.
Facebook Комментарии