Анализ ДНК в Молдове: во сколько обойдётся установление отцовства или материнства

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В Республике Молдова стоимость анализа ДНК (генетическая экспертиза) составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч леев в зависимости от типа исследования.

Министерство юстиций предложило проект поправки с дополнением в Постановление правительства об утверждении тарифов на судебную экспертизу. Так, стоимость анализа будет рассчитываться почасово, в зависимости от того, сколько времени на него потребуется, пишет bizlaw.md. Согласно документу, Центр судебной медицины завершил процесс организации генетической лаборатории. Генетические исследования приходят на смену серологическим, так как имеют больший потенциал в судебной системе, будучи способными идентифицировать человека на основе его генетического профиля и, таким образом, предоставить судам и органам уголовного преследования более точную информацию.

Цены на проведение общей экспертизы варьируют в зависимости от типа выполняемого теста. Например, отбор проб и подготовка биологического материала для проведения анализа ДНК обойдется в 143 лея. Предварительное исследование, отбор проб и /или экспресс-тестирование будет стоить еще 286 леев. Отбор и подготовка простых биологических материалов (кровь, слюна и другие выделения) стоит 286 леев, а стоимость отбора сложных биоматериалов (костная ткань, зубы, разложившийся биоматериал и т.д.) составляет 1 144 леев. Для установления ДНК-профиля необходимо провести ряд исследований:

выделение и количественное определение ДНК из простых биологических образцов – 1 430 леев;

выделение и количественное определение ДНК из сложных биологических образцов – 2 288 леев;

установление профиля ДНК для STR-маркеров с использованием Х и Y хромосом – 4 004 леев;

установление профиля ДНК для STR-маркеров с использованием Y хромосомы – 4 290 леев;

установление митохондриальной ДНК – 5 434 лея;

сравнительный анализ генетических профилей, полученных в других лабораториях – 572 лея;

генетическая консультация – 143 лея.

Исследование на установление отцовства или материнства стоит 5 577 леев, а стоимость рассчитывается на одного человека. В стоимость входит отбор и подготовка биоматериала для анализа ДНК, извлечение и количественное определение ДНК из простых биологических образцов и определение профиля ДНК для STR-маркеров с добавлением хромосом X и Y.

Стоимость генетической экспертизы, связанной с преступлением сексуального характера доходит приблизительно до 19 000 леев. В цену входит одно исследование с предоставлением минимум трёх образцов (пробы, взятые у потерпевшего и подозреваемого, и пробы, взятые с улик).