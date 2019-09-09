Ампулы с наркотиками в нижнем белье: как украинец пытался пересечь молдавскую границу

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Два уголовных наказания в виде штрафа грозят гражданину Украины за то, что он пытался перевезти через границу 13 ампул налфубина – средство, которое находится в списке наркотических и психотропных веществ. Инцидент был зарегистрирован в минувшие выходные на КПП «Атаки-Могилёв-Подольск».

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, в субботу днём гражданин Украины подошёл к окошку Пограничной полиции на линии контроля для пешеходов и хотел пройти все формальности, чтобы попасть в Молдову. В ходе тщательной проверки в нижнем белье 52-летнего мужчины были обнаружены 13 ампул налбуфина. В ходе допроса украинец отказался рассказывать о происхождении ампул.

Наркотическое вещество было изъято. Гражданину соседней страны грозят два штрафа на основании двух статей Уголовного кодекса РМ.