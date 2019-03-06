Амнистия работает! Молдаване благодарят Додона за снятие запретов на въезд в Россию (ФОТО)

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Как и было обещано ранее, начиная с 1 марта, граждане Молдовы могут воспользоваться вторым этапом миграционной амнистии, о которой ранее договорились Игорь Додон и Владимир Путин. Жители нашей страны, которые уже смогли беспрепятственно въехать в Россию, сообщают в соцсетях, что амнистия действительно работает, и благодарят за это президента.

Вот лишь некоторые комментарии:

– Браво, Игорь Додон! Программа по снятию запрета работает. Дай Бог сил и здоровья! – Это правда! Моя знакомая уже в Москве и мы с ребенком улетим через 2 недели. Наконец-то будем всей семьей вместе! С рождения папа видел ребенка только один раз. Спасибо вам! – Моя знакомая подпадала под амнистию, но на сайте был запрет. Позвонили в колл-центр, нам объяснили про сайт и про базу. Знакомая уже в Москве, рядом со своими детьми. Безгранично благодарны президентам обеих стран! – Дорогие мои земляки, друзья, соотечественники! Амнистия работает! Благодаря договоренности РФ и РМ, первые граждане уже пересекли границу без проблем.

Напомним, что получить консультацию по поводу амнистии можно по номерам специально открытого в этих целях колл-центра. Если вы находитесь в России, позвоните по номерам: 88007070044 или 84951233944. Для звонков из Молдовы: +78007070044 или +74951233944. Операторы колл-центра расскажут, подпадаете ли вы под второй этап амнистии, и как ею можно воспользоваться.

Согласно решению МВД России, под амнистию подпадают примерно 170 тысяч граждан Республики Молдова, которые нарушили положения ст. 26 частей 4 и 8 Федерального закона “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию”, а также положения ст. 27 частей 12, 13 и 14 того же закона. Это стало возможным в результате личной договоренности Игоря Додона и Владимира Путина.