Амнистия для молдаван в России: для всех вопросов открыт специальный колл-центр

Более 150 тысяч молдавских граждан в России смогут воспользоваться миграционной амнистией по статьям 26 и 27 Федерального закона РФ “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию”. Об этом в рамках прямого эфира в “Одноклассниках” заявил президент страны Игорь Додон.

Он напомнил, что по официальной информации в РФ находятся более 500 000 наших граждан – работающих и не только. Это самая большая молдавская диаспора за рубежом. Из этих граждан несколько сотен тысяч нарушили миграционный режим.

Додон напомнил, что в прошлом году десятки тысяч молдаван смогли воспользоваться первым этапом амнистии – по статье 26. Во втором этапе, о котором главы государств договорились недавно, амнистией смогут воспользоваться более 150 тысяч граждан, нарушивших 26 или 27 статьи. Для того, чтобы воспользоваться амнистией, следует выехать из Российской Федерации не позднее 23 февраля 2019 года, а въехать обратно не раньше 1 марта 2019 года, сказал президент.

По его словам, для молдавских мигрантов открыт специальный колл-центр, где они смогут узнать всю интересующую по этому поводу информацию, в том числе, есть ли у них нарушения, а также смогут ли они воспользоваться амнистией. Колл-центр будет работать как минимум до апреля будущего года, а номера в ближайшее время на своей странице в соцсети опубликует сам президент.

Глава государства также отметил, что все, кто просит какие-либо деньги за снятие запрета на въезд в Россию, – это аферисты. Он отметил, что молдавские мигранты не должны платить за это какие-либо деньги.

– Это договоренность двух президентов, и все могут воспользоваться ей бесплатно, – подчеркнул он.