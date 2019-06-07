Американский телеканал CNN рекомендует туристам посетить Молдову

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На сайте популярного американского телеканала CNN была опубликована статья, в которой туристам рекомендуется путешествовать по менее популярным странам. По мнению авторов, менее посещаемая страна может оказаться не менее красивой. Среди перечисленных стран отмечена и наша Республика Молдова.

Республику Молдова порекомендовали читателям, как страну, где можно ознакомиться с богатым ассортиментом вин. Авторы статьи призывают читателей по приезду в Кишинёв открыть для себя местную винотеку. Но не исключено, что после этой этого понадобится лекарство от похмелья, поэтому здесь же можно попробовать рассол, который, по мнению авторов статьи, поможет в этой проблеме. Кроме этого, авторы отметили, что при производстве вина в Молдове используется смесь кавказского, европейского и местного винограда, передаёт diez.md.

– Здесь вы можете найти самые разнообразные вина: от сухого красного до ледяного вина, – говорится в статье.

Авторы также рекомендуют туристам сходить на Национальный день вина, где есть возможность опробовать большое количество сортов вин от местных производителей. Разумеется, они не забыли упомянуть винные подвалы в Крикова, где находятся бутылки с напитками, которые принадлежат Путину, а также другим известным личностям.

Завершая статью, авторы порекомендовали туристам научиться говорить “noroc” – слово, которое используют молдаване, когда чокаются бокалами.