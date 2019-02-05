Американский опрос подтвердил лидерство Додона: рейтинг президента продолжает расти

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Президент Молдовы Игорь Додон остается политиком №1 в Молдове. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный Международным республиканским институтом (IRI).

Согласно результатам исследования, глава государства остается уверенным фаворитом народного доверия – Игорю Додону доверяют 31% опрошенных. Это первое место рейтинга. На втором месте, с более чем двукратным отрывом – председатель партии “Действие и солидарность” Майя Санду, у которой 14%. На третьем – лидер партии “Достоинство и правда” Андрей Нэстасе с 12%.

Рейтинг Павла Филипа в 4 раза меньше, чем у Игоря Додона – всего 8%. Андриану Канду доверяют лишь 2% или в 15,5 раз меньше, чем Игорю Додону. В топ-10 политиков с наибольшим рейтингом доверия населения вошла и председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.

В то же время граждане страны наиболее положительно оценивают деятельность именно Игоря Додона – 49%. Это также первое место рейтинга. На втором – председатель пропрезидентской, находящейся в оппозиции Партии социалистов Зинаида Гречаный, чью деятельность положительно оценивают 41% опрошенных. Несмотря на административный ресурс, премьер-министр страны лишь на третьем месте, а вице-председатель и председатель Демократической партии заняли 7 и 8 места соответственно.

Примечательно также, что рейтинг главы государства продолжает расти. Если в октябре 2018 года его деятельность поддерживали 47% граждан, то в декабре 2018-го их число выросло на 2%.

Исследование проводилось Международным республиканским институтом (IRI) при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию с 5 декабря 2018 года по 16 января 2019 года. В нем приняли участие 1226 граждан Молдовы. Максимальная погрешность составляет +/- 2,8%.