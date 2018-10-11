Амброзию уничтожат на всей территории Молдовы

Это предусмотрено Положением о борьбе и предупреждении распространения амброзии, которое будет опубликовано завтра в “Официальном мониторе”.

Согласно документу, до 30 мая каждого года, Инспекция по охране окружающей среды, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов и Национальное агентство общественного здоровья будут ответственными за выявление участков произрастания амброзии и за уничтожение растения. В то же время, собственники и управляющие земельными участками, зараженными растением, будут обязаны уничтожать амброзию любыми средствами, предусмотренными для этой цели. В случае несоблюдения положений постановления, ответственные лица будут наказаны штрафом в размере до 1500 леев, а в случае если они не могут быть определены, обязанность уничтожить растение переходит местным органам власти, пишет moldpres.md.

Вместе с тем, документ предусматривает информирование населения о пагубном влиянии амброзии, в том числе посредством веб-страницы Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а также посредством проведения информационных кампаний.

Амброзия – это растение, которое растет на обочине дорог, на заброшенных участках, в парках, садах, меж зерновых культур, подсолнечника и т.д. и оно чрезвычайно опасно для людей. В августе-сентябре пыльца этого растения, носимая ветром, провоцирует полиноз, являющийся одним из отягощающих факторов бронхиальной астмы. Одно зрелое растение может выпустить до 8 миллиардов зернышек пыльцы (20 микрон в диаметре) и до 30 тыс. семян, которые сохраняют свои качества в течение 40 лет.