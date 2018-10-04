Амброзию будут уничтожать на всей территории страны: за неповиновение грозят штрафы

Правительство утвердило план действий по борьбе и предупреждению распространения амброзии. Он предусматривает штрафы для владельцев участков, которые не предпримут соответствующих мер по уничтожению сорняка.

Так, согласно плану действий, до 30 мая каждого года сотрудники Инспектората по охране окружающей среды, Национального агентства безопасности пищевых продуктов, а также представители Нацагентства общественного здоровья будут идентифицировать участки с амброзией, и следить за тем, чтобы растение уничтожали. Если владельцы участков не предпримут соответствующих мер, им грозит штраф в размере до 1 500 леев. Кроме того, граждан будут информировать о вредном влиянии сорняка на организм человека, пишет publika.md.

Напомним, что с недавних пор амброзию вновь включили в список запрещенных растений. Амброзия – это сорняковое растение, являющееся сильным аллергеном. Цветет амброзия в конце июля — начале августа. Цветение продолжается до октября. Аллергия на амброзию сопровождается следующими симптомами: насморк, покраснение глаз и зуд, слезоточивость, зуд кожи, хрипота и кашель, боли в горле и першение.