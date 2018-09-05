Амброзия вновь будет включена в перечень запрещенных растений в Молдове

Амброзия вновь будет включена в перечень запрещенных растений в Молдове

Об этом опасном для людей растении шла речь на сегодняшнем заседании правительства.

Так, в ближайшее время должен быть разработан проект о возвращении амброзии в перечень запрещенных. Когда это будет сделано, за нарушения в этой области вновь будет предусмотрено наказание.

Амброзия – это сорняковое растение, являющееся сильным аллергеном. Цветет амброзия в конце июля — начале августа. Цветение продолжается до октября. В нынешнем году в Молдове амброзия росла активно с мая в связи с более высокой температурой воздуха.

Аллергия на амброзию сопровождается следующими симптомами: насморк, покраснение глаз и зуд, слезоточивость, зуд кожи, хрипота и кашель, боли в горле и першение.

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