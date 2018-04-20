Альтернативная служба

Какие действия должен предпринять рекрут, чтобы пойти на гражданскую, а не на срочную военную службу? П. Мошану, Ниспорены

Как выяснила «АиФ в Молдове» в пресс-службе Министерства обороны, гражданин, желающий вместо срочной военной службы пройти гражданскую (альтернативную), должен за два месяца до начала призыва в армию лично подать мотивированное заявление представителю гражданской службы. К заявлению нужно приложить справку из религиозной или пацифистской организации, которая подтвердит, что рекрут является её членом и по своим убеждениям не может служить. На заседании комиссии по организации призыва на воинскую службу юноши пройдут собеседование. Это позволит выяснить их социальное положение, психологическое и психофизиологическое состояние, чтобы затем распределить их в подразделения гражданской службы, исходя из специальностей и приобретённых навыков.