“Алло, это Игорь Додон”: Опубликована полная версия телефонного разговора президента с жительницей страны (ВИДЕО)

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В рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает” была опубликована полная версия беседы президента с жительницей страны Ниной Фрунзе, которая пожелала поговорить с главой государства. Игорь Додон позвонил ей.

Ниже публикуем расшифровку разговора:

– Госпожа Фрунзе, вы написали в соцсетях, что хотите со мной поговорить. Я вас слушаю.

– Я – инвалид первой группы, прикована к коляске. Мне негде жить, у меня нет дома. Я бы хотела дом, живу в Гура Галбеней Чимишлийского района.

– У вас есть родные, есть, кому о вас позаботиться? Государство оказывает вам помощь?

– У меня только двоюродный брат, он живет со мной. Я живу в родительском доме, но он непригоден для жизни. Крыша течет. Во время дождя ставлю таз на кровать, на пол.

– Госпожа Нина, у меня есть ваш номер телефона, я поговорю с коллегами. Завтра-послезавтра вам перезвонят, и кто-то из коллег приедет, посмотрим, что можно сделать.

– Хорошо, спасибо вам. Но я прикована к постели.

– Я вас понял. Здоровья вам, мы попытаемся помочь.

– Спасибо большое, до свидания.

Напомним, ранее глава государства рассказал, что каждую неделю будет звонить по одному из номеров, которые ему оставляют для связи жители страны, и лично узнавать у них о проблемах, с которыми они сталкиваются.