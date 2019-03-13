Алкогольная амнезия: житель Слободзеи ударил приятеля ножом, а наутро ничего не вспомнил

0

В Слободзейскую районную больницу был доставлен 42-летний житель села Чобручи. У мужчины диагностировали колотые раны грудной клетки и предплечья.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, вечером 11 марта в частном доме четверо знакомых распивали спиртные напитки. В какой-то момент между двумя гостями возникла ссора, переросшая в драку. В ходе выяснения отношений 36-летний мужчина нанёс своему оппоненту два удара ножом, после чего покинул место происшествия.

Пострадавший не стал обращаться в больницу и продолжил пить. Утром за ним пришла родственница и вызвала скорую помощь. На данный момент жизни потерпевшего ничто не угрожает, мужчина проходит лечение.

Оперативниками был установлен и подозреваемый. Мужчина признал, что конфликт был, но момент нападения он вспомнить не смог. По факту произошедшего проводится разбирательство.