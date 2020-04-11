Алкоголь убивает, а не лечит! Полицейские поймали мотоциклиста, севшего за руль после “профилактики” COVID-19

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21-летний водитель мотоцикла объяснил патрульным, что он употреблял алкоголь по рекомендации врача в качестве “профилактики” коронавируса. Теперь авантюристу грозит штраф до 50 000 леев.

По данным пресс-службы полиции, инцидент произошёл в ночь на 10 апреля в селе Варзарешты Ниспоренского района. Полицейские заметили ехавшего “восьмёрками” и на высокой скорости мотоциклиста. Патрульные указали водителю остановиться, однако он проигнорировал требование.

Остановили нарушителя ворота частного дома, в которые он вскоре врезался. Полицейские установили личность молодого человека. Им оказался 21-летний местный житель. В выдыхаемом водителем воздухе концентрация алкоголя составила 0.81 мг/л.

В связи с нарушением ПДД, приведшем к порче имущества, водителю грозит штраф в размере до 1 200 леев. За несоблюдение требований патрульных – ещё до 25 000 леев. Плюс ещё до 25 000 леев за пьяную езду.

Было также установлено, что молодой человек ранее неоднократно нарушал закон. Так, в 2019 году его дважды штрафовали за подобные нарушения. В период с 2017 по 2019 годы его наказывали за хулиганство, за нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, а также за нарушение тишины в ночное время суток. Он также нарушал правила хранения, ношения и использования огнестрельного оружия.

Полиция РМ напоминает гражданам, что алкоголь не является лекарством от COVID-19.

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