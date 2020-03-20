Алкоголь довел до беды: двое сельчан убили пенсионерку при попытке ограбить

Алкоголь довел до беды: двое сельчан убили пенсионерку при попытке ограбить

Тело 83-летней жительницы Рыбницкого района обнаружили соседи.

При осмотре врачом внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. Однако в ходе проведения экспертизы выяснилось, пишет mvdpmr.org, что у женщины сломана грудная клетка.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в убийстве были задержаны двое жителей села, оба ранее неоднократно судимы. Как выяснилось, будучи в состоянии опьянения, злоумышленники проникли в дом пенсионерки. Отдавать свои сбережения она отказалась, тогда мужчины применили силу.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.

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