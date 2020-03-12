Алкоголь до добра не доводит: рыбничанин обнаружил в гостях труп приятеля

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64-летний мужчина был обнаружен в частном доме в Рыбнице без признаков жизни. Милиционеры выяснили: накануне он вместе с товарищем крепко выпивали.

Утром в среду к ним в гости зашёл знакомый. Он и обнаружил в комнате безжизненное тело товарища.

Хозяину дома, пишет mvdpmr.org, понадобилась медицинская помощь. Его доставили в Рыбницкую районную больницу с отравлением алкоголем.

По факту случившегося проводится проверка. Причина гибели мужчины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.