Алкоголь до добра не доводит: пьяный рыбничанин избил пенсионера и уехал из гостей на чужом велосипеде

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Конфликт между жителями Рыбницкого района произошёл в одном из частных домовладений в селе Васильевка. Мужчины пили, потом поссорились. Когда словесная брань перешла в рукоприкладство, подвыпивший 35-летний гость надумал уйти, воспользовавшись хозяйским велосипедом.

Владелец двухколёсного транспорта отказал ему в просьбе. Тогда гость ударил 60-летнего пенсионера арматурой по лицу и самовольно забрал велосипед. К счастью, травмы оказались несерьёзными, пишет mvdpmr.org.

Потерпевший незамедлительно обратился за помощью в милицию. Прибывший на место происшествия участковый без труда разыскал агрессора. А вот похищенный велосипед найти было сложнее. Подозреваемый пояснил, что бросил его, но где – не помнит. Транспортное средство было обнаружено примерно в километре от места жительства заявителя.

Обстоятельства инцидента выясняются. За хищение чужого имущества подозреваемому может грозить уголовная ответственность.