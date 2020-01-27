Алкоголь до добра не доводит: пьяного правонарушителя задержали за грабёж

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23 января в Бендерах приятели решили отметить день рождения лучшего друга. Пить начали с раннего утра, и к обеду спиртное закончилось.

Будучи изрядно выпившим, 22-летний мужчина отправился в ближайший бар за пивом. Денег у него не было, но это обстоятельство не остановило молодого человека. Оттолкнув бармена, он открыто похитил из холодильника бутылку с алкоголем и выпил.

Работник заведения вызвал милицию, пишет mvdpmr.org. Правонарушителя задержали. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность за грабёж.