Алкоголь до добра не доводит: пьяная ссора двух приятелей закончилась травмами

Алкоголь до добра не доводит: пьяная ссора двух приятелей закончилась травмами

Двое жителей Бендер решили выпить в квартире одного из них. В результате возникшей ссоры пришедший в гости 43-летний мужчина ударил хозяина жилья сковородой по голове. В ответ тот схватил кухонный нож и порезал обидчику руку.

Милицию вызвала дочь 52-летнего владельца жилища. Зайдя на кухню, девушка увидела, что и отец, и его гость сидят в крови, пишет mvdpmr.org.

Госпитализация собутыльникам не потребовалась. Один из них ночь провёл в вытрезвителе.

По факту произошедшего проводится разбирательство.

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