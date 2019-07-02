Алкоголь до добра не доводит: 57-летний мужчина утонул в Кучурганском водохранилище

Алкоголь до добра не доводит: 57-летний мужчина утонул в Кучурганском водохранилище

Трагедия произошла 29 июня на территории дачных строений общества рыболовов-любителей в селе Суклея. 57-летний сельчанин отдыхал в компании товарищей, они выпивали.

Как пишет mvdpmr.org, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нырнул в лиман. Вскоре приятели забили тревогу по поводу его долгого отсутствия.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тело погибшего на дне Кучурганского водохранилища, неподалеку от места, где приятели проводили вечер.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

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