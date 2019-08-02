Алкоголь до добра не довёл: подвыпивший рыбак утонул в реке

Алкоголь до добра не довёл: подвыпивший рыбак утонул в реке

1 августа на берег реки в селе Незавертайловка Слободзейского района на рыбалку приехали двое тираспольчан. Вскоре один из мужчин пошёл купаться. Его напарник не сразу увидел, что 64-летний знакомый находился в реке спиной вверх. Спустя мгновение он перестал двигаться.

Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили из водоёма безжизненное тело мужчины, пишет mvdpmr.org. Причину смерти пенсионера выяснят судмедэксперты.

Было установлено, что в то утро мужчина употреблял спиртные напитки. Также стало известно, что по состоянию здоровья долгое пребывание в воде ему было противопоказано.

Обстоятельства трагического инцидента выясняются.

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