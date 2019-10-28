Алкоголь до добра не доведёт: в результате ДТП пьяный водитель оказался в больнице

Алкоголь до добра не доведёт: в результате ДТП пьяный водитель оказался в больнице

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 25 октября в Григориопольском районе, между сёлами Котовка и Карманово.

22-летний житель Котовки не справился с управлением Volkswagen Passat. Его автомобиль выехал за пределы проезжей части и опрокинулся, пишет mvdpmr.org.

С травмами головы, в состоянии комы и сильного алкогольного опьянения молодой человек был доставлен в реанимационное отделение больницы. На данный момент мужчина продолжает лечение в травматологическом отделении.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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