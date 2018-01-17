“Алко-компот” обнаружили в передаче заключенному пенитенциара в Резине

Запретный закамуфлированный продукт 16 января пыталась пронести 43-летняя женщина.

Как сообщили в Департаменте пенитенциарных учреждений, она привезла одному из заключенных посылку с продуктами, среди которых была и 3-литровая банка с компотом.

Однако при проверке оказалось, что на первый взгляд безобидный напиток содержит алкоголь, который запрещен к передаче заключенным.

Сотрудники пенитенциара оповестили о произошедшем полицию, которой предстоит выяснить все обстоятельства.