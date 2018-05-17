Альфонс из Молдовы “развёл” двух россиянок на 400 тысяч леев

Районный суд Липецка приговорил мошенника к 5 годам лишения свободы.

Согласно материалам уголовного дела, осенью 2016 года 37-летний гражданин Молдовы познакомился в социальной сети с двумя жительницами Липецка, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области. После непродолжительного общения мужчина приехал в Липецк и завёл романтические отношения с обеими женщинами. Войдя к ним в доверие, он стал выпрашивать у наивных жертв деньги на организацию игорного бизнеса.

Так, в начале 2017 года доверчивые особы передали ему в общей сложности около 1,5 миллиона рублей (400 тысяч леев), взяв при этом кредиты в банках и заложив в ломбард свои ювелирные изделия. Мошенник пообещал им, что сам будет выплачивать кредит, а также выкупит украшения.

Спустя некоторое время женщины догадались, что стали жертвами мошенника и обратились в полицию, после чего преступник был установлен и арестован. В ходе судебного заседания молдаванин так и не признал свою вину, убеждая суд в том, что потерпевшие добровольно давали ему денежные средства и никакой совместной жизни он с ними не планировал, и ничего не обещал. Однако неопровержимые доказательства подтверждали вину подсудимого.

Как показало следствие, молдаванин не первый раз обманом получал деньги от слабого пола. Ранее таким же путём обвёл вокруг пальца жительницу Белоруссии. Выяснилось также, что мужчина ранее был судим за подобные преступления и у него есть семья в другом городе.

Районный суд приговорил молдаванина к 5 годам лишения свободы за мошенничество, совершенное в крупном размере с причинением значительного ущерба потерпевшим. Приговор в законную силу пока не вступил.