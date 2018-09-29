Алена Бричаг выдвинута кандидатом ПСРМ по Леовскому округу (ФОТО)

29 сентября Партия социалистов Республики Молдова провела митинг протеста против 9-летней грабительской политики властей в городе Леова.

В митинге приняли участие председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, депутаты Парламента, примары и советники, а также жители населенных пунктов Леовского и Кантемирского районов, которые входят в Леовский одномандатный округ.

Выступающие отметили резкое ухудшение социально-экономической и политической ситуации в Республике Молдова, которое вызвано грабительской политикой так называемых «проевропейских» властей. Участники митинга выразили свою полную поддержку всенародно избранному Президенту РМ Игорю Додону, Партии социалистов РМ и поддержали кандидатуру председателя ТО ПСРМ Алены Бричаг в качестве кандидата ПСРМ по Леовскому одномандатному округу для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.