Алексей Серебряков: «Хорошее здоровье – залог успеха в жизни»

Известный актёр Алексей Серебряков рассказал о том, что восстанавливает его силы и откуда берутся в его доме новые собаки.

Талантливые дети

Ольга Шаблинская, «АиФ.Здоровье»: Алексей, несколько лет назад вы с семьёй переехали в Канаду, где очень большое внимание уделяется здоровому образу жизни. В стране множество спортклубов, люди следят за тем, чтобы в продуктах было минимум жира, стараются покупать экологически чистую еду.

Алексей Серебряков: Без сомнения, Канада – очень спортивная страна в том смысле, что там очень много прыгают, бегают, ездят на велосипедах. Но я так понимаю, что и у нас в России понемногу стали приходить к пониманию того, что хорошее здоровье – это залог успеха в жизни. Успех – не в смысле славы, а в смысле реализации самого себя как человека, который хочет иметь семью, растить детей, хочет, чтобы дети жили лучше, чем он. Это обычные простые вещи, которые занимают всех. Мы все хотим, чтобы были счастливы наши дети.

– А вы злитесь на своих сыновей так, что хочется поддать им по попе?

– Да конечно, иногда случается. Воспитание – сложный процесс. Когда родители проводят время с детьми, они постепенно учатся тому, как с ними взаимодействовать. А любая учёба – довольно длительный процесс. Да и у детей тоже может быть непростой характер, со своими особенностями.

– В Канаде вы отдали детей в спортивные секции?

– Конечно, они занимаются спортом, как и положено, – у них в школе много занятий.

– Ваш сын Степан снялся однажды в 15‑минутном фильме. Видите ли вы в детях актёрский талант?

– Их главный талант – умение быть свободными, открытыми миру, очень добродушными людьми. И меня это устраивает.

Средство от стрессов

– Когда у вас есть свободная минута, как любите провести это время? Пойти и развлечься? Или помолчать и чтоб от вас все отстали?

– Это зависит от степени моей усталости – если я сильно устал, конечно, я хочу скорее домой, в свою нору, передохнуть.

– А что вы делаете в норе? Спите, читаете?

– Я меняю вид деятельности – например, начинаю вкручивать новые лампочки. Делаю что-то нехитрое по дому. Это здорово отвлекает и помогает привести в порядок мозги.

– А природа, когда сил нет, помогает? Я к тому, что Канада – невероятно зелёная страна, там роскошные парки, леса…

– Я не так много нахожусь в Канаде в последнее время. Большей частью я здесь, в России, работаю. А природа… Не могу сказать, что я такой уж большой любитель лесных прогулок. Я по сути своей не путешественник, и вряд ли мне когда-нибудь захочется специально ехать куда-то на озёра. Но Торонто, где живёт моя семья, действительно очень зелёный город. Там очень хорошо относятся к животным. Я, например, считаю, что дети не должны видеть бездомных собак.

Счастье – в семье

– Кстати, говорят, у вас дома живут четыре подобранные собаки. Это правда?

– Уже пять.

– Где же вы их находите?

– Последняя приехала из Сочи, где бегала по набережной. Её привёз мой друг, и мы её оставили у себя. Собаки по-разному у нас появляются, но все они подобраны на улице.

– Как реагировала ваша супруга, когда вы приносили домой очередную собаку?

– Маша и была инициатором того, чтобы у нас было много собак. Я только одного щенка привёз домой.

– Есть такая фраза: «Все болезни от нервов». Что Алексею Серебрякову помогает сохранять спокойствие в этой жизни, противостоять проблемам?

– Семья. Большего счастья, чем моя жена и дети, я не знаю. Именно семья для меня самое важное. Это смысл жизни и мой тыл. Конечно, встретить своего человека, с которым хочется вместе идти по жизни, – это везение.

– И всё же семья – это обязанности. А есть такие обязанности, которые вам не нравится выполнять в семейной жизни?

– В моей семейной жизни меня всё устраивает. Понимаете, всё, что тебя связывает с этим миром, – это твои обязанности перед этим миром. Которые надо просто выполнять.