Александру Исак станет кандидатом ПСРМ от Теленештского одномандатного округа №14

Партия социалистов РМ провела сегодня, 20 октября, очередной митинг протеста против девятилетнего правления «евроинтеграторов» в Теленештах, в котором приняли участие жители населенных пунктов Теленештского, Шолданештского и Оргеевского районов.

Участники митинга поддержали кандидатуру председателя Территориальной организации, члена Республиканского совета ПСРМ Александру Исака для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года в качестве кандидата ПСРМ от Теленештского одномандатного округа №14.

– Партия социалистов выдвигает для участия в выборах только самых лучших, надежных и ответственных людей, которые смогут реализовать экономические и социальные изменения в населенных пунктах. Уверена, что Александру Исак оправдает ожидания жителей своего округа, – сказала председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.