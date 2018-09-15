Александр Жолнач выдвинут кандидатом ПСРМ от Штефан-Водского одномандатного округа (ФОТО)

В субботу, 15 сентября, Партия социалистов Республики Молдова провела митинг протеста против 9-летней грабительской политики властей в Штефан Водэ.

В митинге приняли участие председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, депутаты Парламента, примары и советники населенных пунктов Штефан-Водского и Каушанского районов.

Участники митинга выступили против продолжающегося ухудшения ситуации в регионах республики, вызванного безграмотным и грабительским правлением в течение последних девяти лет евроунионистских властей. Выступающие отметили, что единственной партией, действующей в интересах подавляющего большинства народа Молдовы, является сегодня Партия социалистов Республики Молдова.

Основные принципы ПСРМ соответствуют чаяниям большинства граждан нашей страны: переход к президентской форме правления, сохранение молдавской государственности и молдавского языка в Конституции, межэтнический мир в стране, нейтральный статус Молдовы на международной арене, восстановление стратегического партнёрства с братской Россией, социальная справедливость, защита Православия и традиционных ценностей.

Жители населенных пунктов Штефан-Водского и Каушанского районов выразили свою полную поддержку всенародно избранному Президенту РМ Игорю Додону, его политическим и социальным инициативам, Партии социалистов РМ, и выдвинули председателя ТО Штефан-Водского района Александра Жолнача в качестве кандидата в депутаты Парламента РМ по Штефан-Водскому одномандатному округу для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный выразила уверенность, что Александр Жолнач не подведет и оправдает ожидания.