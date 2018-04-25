Александр Усатый: Жители Бельц хотят грамотного управления бюджетными средствами (ФОТО)

Александр Усатый: Жители Бельц хотят грамотного управления бюджетными средствами (ФОТО)

Кандидат Партии социалистов на должность примара Бельц провел сегодня три встречи – c коллективами «Agroprod», «Bombonei Mici», а также с тренерским составом Спортивной школы шахмат.

– Люди устали от того, что власти нецелесообразно расходуют их средства, они хотят грамотного управления бюджетными средствами. Поэтому я убеждён, что только профессионалы, которые не имели связей с криминалом, которые не будут лоббировать интересы своего бизнеса, должны занимать места на муниципальных предприятиях и в аппарате примарии, – подчеркнул Усатый по итогам проведенных бесед. 

Напомним, выборы примара Бельц пройдут 20 мая.

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