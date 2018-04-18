Александр Усатый проводит встречи с рабочими коллективами в Бельцах

Кандидат Партии социалистов на должность примара Бельц пообщался вчера с сотрудниками ряда фирм северной столицы.

В частности, Усатый встретился с рабочим коллективом автосервиса «MAV-prim». Он рассказал им о своей программе, о методах решения накопившихся проблем города. Необходимо остановить деградацию, выразил уверенность социалист.

Позднее он пообщался и с рабочим коллективом мебельной фабрики «Polimobil».

– Люди согласны с тем, что городу необходимы изменения, которые положительно скажутся на всех сферах жизни муниципия. В ходе дискуссии представил свою программу развития города, – отметил Усатый по итогам состоявшейся дискуссии.

В завершение дня состоялась встреча с коллективом SRL «Premiera-Dona».

– Людей интересуют проблемы города, они выражают надежду, что когда-то прекратится процесс деградации. Рассказал им о своём плане развития города и о своём видении решения проблем, – подытожил кандидат.

Напомним, выборы примара Бельц пройдут 20 мая.