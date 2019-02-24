Александр Усатый: Проголосовал за команду профессионалов, которым под силу изменить положение в стране (ВИДЕО)

Александр Усатый: Проголосовал за команду профессионалов, которым под силу изменить положение в стране (ВИДЕО)

Кандидат в депутаты Парламента РМ от Партии социалистов по одномандатному округу №9 (Бельцы) Александр Усатый проголосовал на своём избирательном участке.

Социалист отметил, что он проголосовал за политическую партию, которая способна вывести из кризисной ситуации Республику Молдова как в политическом, социальном, так и в экономическом плане. Он считает достойной победы ту команду, у которой есть чёткая программа действий и в состав которой входят компетентные люди.

Я верю в светлое будущее Молдовы. Надеюсь, что так же проголосуют и бельчане. Партия всегда ставит задачи на победу. Точно с таким же настроением мы сегодня вышли на выборы и надеемся на такие же результаты, – заключил Усатый.

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