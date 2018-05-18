Александр Усатый: Проблемы Бельц не решатся громкими заявлениями, нужна кропотливая работа профессионалов (ВИДЕО)

За весь период предвыборной кампании по досрочным выборам примара Бельц кандидат от Партии социалистов на этот пост Александр Усатый провел свыше 100 встреч на различных предприятиях и в различных коллективах разнообразных сфер деятельности, а также более 40 встреч во дворах домов.

Об этом он рассказал в ходе итогового обращения к согражданам в последний день избирательной кампании. Усатый отметил, что жители Бельц на этих встречах выказали понимание того вороха проблем, которые существуют сегодня в городе, а также того, что избираемый ими в это воскресенье примар пробудет на этом посту всего год.

– Чтобы исправить допущенные ошибки в такие короткие сроки, необходима кропотливая работа. Люди верят и надеются, что это сможет сделать профессионал с опытом управленческой деятельности, способный сплотить вокруг себя команду ответственных и порядочных людей, – сказал кандидат.

Усатый отметил, что в ходе избирательной кампании ему удалось встретиться более чем с 5 тысячами бельчан, но посетовал, что не смог пообщаться с каждым жителем северной столицы. Обрисовал он и те проблемы, которые требуют срочного решения.

– Необходимо устранить недочеты в области ремонта дорог и сдать в эксплуатацию те дороги, ремонт которых был начат еще несколько лет назад, а также найти финансы для завершения ремонта улицы Штефана чел Маре. Срочного решения требует и проблема вывоза мусора. Все эти задачи необходимо решать по-деловому, без громких заявлений, являющихся лишь пиар-акцией, сказал кандидат-социалист.

Он отметил, что для решения всех этих проблем и примару, и всей его команде предстоит сложная, кропотливая работа.

– Критериями этой работы будут: профессионализм, честность и порядочность. Я уверен, что большинство жителей Бельц действительно любят свой город, северную столицу Молдовы. Мы с вами достойны лучшей жизни, вместе с вами мы готовы навести порядок в этом городе, чтобы он стал чистым, уютным и комфортным, – сказал Усатый.

Он призвал всех жителей Бельц 20 мая прийти к избирательным урнам и проголосовать за действительно достойного кандидата-профессионала, способного добиться положительных изменений в городе.