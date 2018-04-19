Александр Усатый озвучил решения по выходу из катастрофического состояния коммунального хозяйства муниципия Бельц

Кандидат Партии социалистов в примары этого муниципия провел сегодня пресс-конференцию.

Александр Усатый отметил: на сегодняшний день коммунальное хозяйство муниципия Бельцы находится просто в катастрофическом состоянии, а таких отвратительных дорог в этом городе никогда не было. Он перечислил несколько примеров и подчеркнул, что это предел непрофессионализма и хамского отношения к людям, а также доказательство нерационального, неразумного расходования тех ограниченных финансовых бюджетных средств на ремонт дорог.

– Следующая проблема нашего муниципия – это санитарная очистка и вывоз твёрдых бытовых отходов, а проще говоря – мусора. Вы видите, какие клубы пыли сейчас подымаются там, где дворники подметают тротуары и внутриквартальные территории. Пыль вместе с песком, использовавшимся во время снегопадов и гололёда. И давайте подумаем, насколько грамотно он был использован. Если бы вместо этой песчаной смеси использовались специальные реагенты, то не надо было бы расходовать дополнительные средства на очистку снега. Не забивалась бы канализация и не было бы той пыли и тех затрат бюджета, которые мы сейчас несём. И тех некомфортных условий, в которых сейчас пребываем, – сказал кандидат.

Еще одна проблема – вывоз твёрдых бытовых отходов. Усатый отметил, что и здесь налицо неумение и нежелание властей решать накопившиеся насущные вопросы.

– А эту проблему, я думаю, можно решить. Проблему вывоза мусора, проблему санитарной очистки города можно решить достаточно разумно. Что касается вывоза бытовых отходов, то, я думаю, путем переговоров с концессионером можно найти компромисс для беспрепятственного вывоза всего объема мусора для складирования на его полигоне. Это один из вариантов. Второй – изыскание бюджетных средств для дальнейшего технического оснащения МП ДРСУ, которое непосредственно осуществляет вывоз мусора с территории муниципия Бельцы. Надо ещё раз просчитать все варианты и, возможно, следует вернуть эту функцию некогда существовавшему предприятию «Спецавтохозяйство». Оно не ликвидировано. Возобновление его работы – один из вариантов решения проблемы города, – подчеркнул кандидат.

Рассказал он и возможных путях решения, связанных с МП «Regia Apă-canal». На сегодняшний день сумма долга этого МП, которое обеспечивает питьевой водой жителей муниципия, составляет порядка 180 млн. леев. Большая часть этих денег предприятие должно поставщику электроэнергии. За эти долги в любой момент может быть прекращена подача электроэнергии, соответственно, город останется без водоснабжения, отметил Усатый.

– Каким образом можно решить эту проблему? Первый путь – добиться от Правительства РМ реструктуризации исторического долга, который на сегодняшний день составляет порядка 110 млн. леев. Второй путь. Вблизи муниципия Бельцы находятся несколько мощных артезианских скважин, способных обеспечить город нужным количеством качественной питьевой воды. Переход на обеспечение водой не из водовода «Сороки – Бельцы», а использование для этих целей артезианских скважин, что позволит уменьшить её себестоимость для муниципия. Но для этого необходимо провести ревизию технического состояния этих скважин, а также добиться от правительства согласия на их расконсервацию, – добавил кандидат.

Александр Усатый выразил уверенность: этими конкретными шагами должны заниматься профессионалы, ответственные люди, которые действительно искренне переживают за то, как живут жители города.

– Те несколько примеров, приведенных мною, говорят о том, что команда управленцев нашего города в последние 3,5 года – это команда непрофессионалов, людей безответственных, не проявивших элементарной заботы о людях. В этой катастрофической ситуации только примар, являющийся профессионалом, имеющий опыт управленческой работы, не имеющий связей с криминалом в прошлом и в настоящем, способен консолидировать все здоровые силы нашего муниципия для решения катастрофических проблем в области коммунального хозяйства, – сказал он.

Кандидат ПСРМ также призвал бельчан сообщать ему о других проблемах муниципия, которые, на их взгляд, не терпят отлагательства. Напомним, досрочные выборы примара Бельц пройдут 20 мая.