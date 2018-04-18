Александр Усатый: Новый примар должен быть, в первую очередь, хозяйственником

По традиции утро каждого дня социалиста начинается с бесед с людьми.

Вот и сегодня кандидат ПСРМ встретился с рабочим коллективом автосервиса «Auto-Prim». Он познакомил присутствующих со своей программой.

– Люди согласны, что примар должен быть хозяйственником, а не политиком, – отметил Усатый на своей странице в соцсети.

Также социалист провёл встречу с коллективом SRL “Farna”. У людей накопилось достаточно много вопросов, им интересно, как будет осуществляться диалог между бизнесменами города и примарией.

– Моё видение: надо садиться за стол переговоров и искать компромиссы, – уверен кандидат.

Встретился он и с рабочими предприятия «Stip». Поговорили о его программе и плане развития города.

– Город должен развиваться, а для этого необходимо, чтобы примар, которого изберут, был в первую очередь хозяйственником.

В завершение дня – встреча с пенсионерами и инвалидами, состоящими на учёте ассоциации «Echitate». Александр Усатый рассказал им о своей платформе и о плане развития города. Также он ответил на все интересующие их вопросы.

Напомним, выборы примара Бельц пройдут 20 мая.