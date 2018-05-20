Александр Усатый: Надеюсь, что бельчане сделали правильный выбор (ВИДЕО)

Кандидат на пост примара от Партии социалистов поблагодарил всех бельчан, которые нашли сегодня время проголосовать и выразил надежду, что они сделали правильный выбор.

В муниципии Бельцы завершились выборы на должность примара, все 58 избирательных участков уже закрылись. В связи с этим на брифинге выступил кандидат Партии социалистов на должность примара муниципия Бельцы Александр Усатый.

– Надеюсь, что бельчане сделают правильный выбор. Те, кто хочет видеть город чистым, уютным и комфортным, те, кто хочет, чтобы город имел все возможности развиваться дальше во всех его направлениях жизнедеятельности. Очень удивила меня низкая явка жителей Бельц, но всё-таки жителям, которые нашли эту возможность, я ещё раз выражаю слова благодарности, – заявил он.

Он добавил, что на данный момент начался подсчёт голосов. В связи с этим он обратился ко всем членам избирательного бюро, представителям и наблюдателям с просьбой, чтобы подсчёт голосов был абсолютно объективным и соответствующим всем требованиям Кодекса о выборах.