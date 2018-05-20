Александр Усатый: Я проголосовал за комфортный город абсолютно для всех (ВИДЕО)

Александр Усатый: Я проголосовал за комфортный город абсолютно для всех (ВИДЕО)

Кандидат Партии социалистов на должность примара муниципия Бельцы проголосовал на своем избирательном участке. 

– Я проголосовал за то, чтобы наш город стал чистым, уютным, комфортным абсолютно для всех, независимо от возраста и национальности. Я проголосовал за то, чтобы в нашем городе были созданы все необходимые условия для его дальнейшего поступательного развития во всех сферах жизнедеятельности – в коммунальной сфере, в экономической, в социальной – образование, культура, спорт, молодежь, не забывая, при этом, про пенсионеров, – сказал Александр Усатый. 

Социалист также отметил, что собирается добиться вышеназванных целей только путем кропотливой работы.

– Засучили рукава и начали работать. Добросовестно, честно и профессионально, – добавил кандидат, который также подчеркнул, что нацелен на победу. 

Напомним, сегодня в Кишиневе, Бельцах и еще 5 населенных пунктах страны проходят выборы примаров.

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