Александр Суходольский будет баллотироваться в парламент от ПСРМ по одномандатному округу Комрата (ФОТО)

Сегодня Партия социалистов провела митинг протеста против 9-летней разрушительной деятельности так называемых «проевропейских властей» в Комрате.

На мероприятии был представлен кандидат от Комратского одномандатного округа N 45, заместитель председателя Народного Собрания Гагаузии Александр Суходольский.

⁃ Александр Суходольский проявил себя как очень молодой перспективный политик и администратор, у который есть опыт работы и в руководстве примэрии Комрата, и в Народном Собрании. Уверена, что он так же активно будет отстаивать интересы жителей своего округа и в парламенте, – отметила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.

Напомним, выборы в парламент страны пройдут 24 февраля 2019 года. Впервые они состоятся по смешанной избирательной системе – гражданам предстоит выбрать как партию, так и кандидата по своему одномандатному округу.