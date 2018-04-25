Александр Одинцов о пожарах в столице: Стройкомпании применяют дешёвый материал, чтобы заработать больше “на карман” (ВИДЕО)

По его словам, многоэтажные здания облицованы дешёвым утеплителем, который быстро воспламеняется. Компании таким образом пытаются удешевить квадратный метр, а государственная строительная инспекция, в свою очередь, не обращает на это никакого внимания.

Свою версию двух крупнейших пожаров в Кишинёве, которые произошли 20 апреля один за другим с небольшим временным интервалом, рассказал муниципальный советник от ПСРМ Александр Одинцов.

– В случае с первым пожаром в Институте микробиологии на улице Академическая – для меня лично больно, потому что детский сад, который находится в 270 метрах от института, посещают мои дочки. Как раз в том направлении дул ветер и неслись клубы ядовитого дыма. Представляете, что творилось в мозгу, когда мне несколько раз звонили директор и воспитатель с просьбами забрать детей, а ты стоишь в пробке. Откуда мы знаем, какие яды горели в этом институте и как могут пострадать дети из-за этого? Это к вопросу, что “у нас такого не может быть, потому что мы другая страна, с европейскими принципами и ценностями”, – поделился он.

Возгорание торгового центра на улице Измаил Одинцов отнёс к серии под названием “накаркал”. Говоря об этом, он напомнил предыдущий пожар в этом же ТЦ в 2016 году, после которого была проверка пожарной безопасности, однако и после неё центр загорелся.

– Что это? Безалаберность, случайность, взрыв какой-то, теракт, трагедия? Мы пока не знаем, пожарная инспекция пока еще ничего не заявляла. Из-за того, что применяются дешевые технологии, из-за того, что строители пытаются удешевить квадратный метр, заработать больше “на карман”, из-за того что Госстройинспекция ничего не делает. Мы часто их вызывали, заявляя о прямых нарушениях правил строительства – ноль эмоций. Неужели изначально сложно предусматривать превентивные меры для спасения жизней? – добавил мунсоветник.

Кроме этого, Одинцов отметил, что буквально в 10 метрах от торгового центра на окна первых этажей 16-этажного здания падали языки пламени и раскаленный пенопласт.

– Мы очень надеемся на какое-то изменение. Я понимаю, что изменение может быть, в первую очередь, в сознании наших граждан. Если ты видишь рядом нарушение и будешь сидеть молча, значит, когда-то это коснётся и тебя, – сказал он.