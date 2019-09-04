Александр Нестеровский подал документы для регистрации кандидатом ПСРМ на должность примара Бельц (ФОТО)

Александр Нестеровский подал документы для регистрации кандидатом ПСРМ на должность примара Бельц (ФОТО)

Накануне Александр Нестеровский и его команда первыми подали документы для регистрации в качестве кандидата на должность примара муниципия Бельцы, а также муниципальных советников от Партии социалистов.

Как отметил Нестеровский, «городу больше не нужны управленцы, которые забывают о своих обещаниях, данных в предвыборный период. Бельчане устали от постоянной и повсеместной лжи, от несбывшихся обещаний».

⁃ Городу нужен путь развития! Я иду на эти выборы не сам, а с сильной и профессиональной командой, на 95% состоящей из кандидатов, которые ранее не занимали никакие посты в примэрии. Считаю, что город должен получить новый импульс развития, а для этого нужны новые люди, предлагающие новые идеи, – отметил Нестеровский.

В скором времени команда ПСРМ в Бельцах представит свою предвыборную платформу и программу развития города на долгосрочную перспективу. Напомним, всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.

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