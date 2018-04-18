Александр Лукашенко прибывает сегодня с визитом в Молдову

Президент Беларуси совершит поездку в нашу страну по приглашению Игоря Додона.

Визит рассчитан на два дня – 18 и 19 апреля. Повестка предполагает проведение ряда двусторонних встреч, главные из которых состоятся в Государственной резиденции Молдовы. Высокого гостя встретят в 14.00, после чего у него пройдет беседа в формате тет-а-тет с молдавским президентом, а затем общение состоится в расширенном формате. В 16.00 предусмотрен брифинг для прессы глав двух государств.

Ранее Игорь Додон рассказал, что вместе с Александром Лукашенко они засеют молдавское поле.