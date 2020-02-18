Александр Лукашенко поздравил Додона с днём рождения

Александр Лукашенко поздравил Додона с днём рождения

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Игоря Додона с днем рождения, отметив, что в Беларуси знают его как успешного политика и дальновидного государственного деятеля, который вносит значительный вклад в развитие Республики Молдова.

– Подтверждаю готовность к продолжению доверительного диалога и совместной работы по расширению традиционно дружественных связей между народами наших стран, – отмечается в тексте поздравления. 

Александр Лукашенко пожелал главе молдавского государства доброго здоровья, неиссякаемой энергии и реализации всех начинаний.

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