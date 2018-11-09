Алечка и Колечка. История любви Пахмутовой и Добронравова

Знаменитый композитор Александра Пахмутова и её супруг, поэт Николай Добронравов, считают, что для счастья в семейной жизни не надо «принципиальничать».

Легенда советской популярной музыки, композитор Александра Пахмутовародилась 9 ноября 1929 года в посёлке Бекетовка, который сегодня является частью Волгограда. Музыкальные способности девочки были настолько очевидны, что уже в 3 года родители стали учить ее игре на фортепиано.

Именно музыка помогла Пахмутовой найти своего «принца» и главного партнёра в творчестве. С молодым поэтом Николаем Добронравовым они познакомились в студии детского вещания на Всесоюзном радио. Пахмутова писала музыку для программ «Пионерская зорька», «Внимание, на старт!», а Добронравов читал в этих программах стихи собственного сочинения. Практически сразу они написали свой первый дуэт, — «Лодочка моторная» — ещё через три месяца расписались в ЗАГСе.

Пышного торжества не устраивали: на это попросту не было денег. На невесте был скромный розовый костюмчик, сшитый мамой. Когда Пахмутова и Добронравов расписывались, в жаркий августовский день вдруг хлынул ливень. Влюблённые сочли это хорошим знаком.

В свадебное путешествие уехали к родственникам в Абхазию и провели первую брачную ночь в лунных дорожках Чёрного моря. Как рассказывают в своих интервью Пахмутова и Добронравов, этот отпуск, несмотря на всю его скромность, они считают самым счастливым в жизни. Тётя Александры Николаевны готовила им вкуснейшие кавказские блюда, молодожёны целыми днями купались в море, обсуждали совместные творческие планы… С тех пор были написаны десятки совместных произведений, не устаревающие многие годы хиты («Нежность», «Старый клён», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были»), спортивные гимны («Команда молодости нашей» и «Трус не играет в хоккей»), задорные песни («Главное, ребята, сердцем не стареть!»).

Пахмутову и Добронравова считают неразлучным творческим дуэтом и едва ли не самой гостеприимной в советском искусстве парой. В их дом всегда приходили пить чай и музицировать знаменитые артисты, музыканты.

Как рассказывает в своих интервью Лев Лещенко, в доме Пахмутовой и Добронравова всегда удивительно теплая атмосфера, называют композитор и поэт друг друга не иначе, как Колечка и Алечка. Александра Николаевна признаётся, что каких-то особенных рецептов семейного счастья у них с Николаем Николаевичем нет.

Они просто стараются не придираться друг к другу по мелочам и не «принципиальничать». А Добронравов, рассказывая о том, на чём основана их семья, любит цитировать Антуана де Сент-Экзюпери: «Любить — это не смотреть друг на друга, а смотреть в одном направлении». Это на самом деле так в их случае. Пахмутова и Добронравов перенесли немало трудностей, но никогда не разобщались и вместе боролись за свое место в искусстве. Однажды они признались в интервью «АиФ», что у них «полно песен, которые запрещали». Не могла пробиться к публике песня, посвящённая ветеранам Первого Белорусского фронта. Цензуре не понравились слова: «Любимцем нашим был маршал Рокоссовский, и лично маршал Жуков повёл нас на Берлин». Как так, как можно называть и воспевать этих военачальников, если у нас есть один герой: Леонид Ильич Брежнев?! Пахмутова звонила «наверх», ругалась, кричала. Придирались не только к словам, но и к музыке. В песне «И Ленин такой молодой» звучали барабаны, был задан бешеный ритм. Чиновники сочли песню «сумасшедшей» и положили на полку на полтора года. Пахмутова отказалась менять даже ноту. И всегда во всех решениях её поддерживал любимый человек, лучший друг и партнёр по творчеству Николай Николаевич Добронравов.

Интересно, что творчество Пахмутовой и Добронравова не только стало основой их собственного семейного счастья, но и вершило личную жизнь других знаменитых артистов. Однажды романтические отношения Муслима Магомаева и Тамары Синявской дали трещину.

Тамара Ильинична тогда была замужем за другим человеком и в какой-то момент решила ради Магомаева не разводиться. Тогда Пахмутова с Добронравовым, узнав, что звёзды поссорились, написали две песни. Одну — «Мелодию» — для Муслима Магометовича: «Ты моя мелодия, я твой преданный Орфей». Вторую — «Прощай, любимый» — для дивы Большого театра Синявской: «Весь мир наполнен песней лебединой, прощай, любимый, мой неповторимый». Как рассказывали потом в своих интервью Тамара Ильинична и Муслим Магометович, эти потрясающие мелодии и щемящие душу стихи произвели на них настолько большое впечатление, что Синявская развелась и они с Магомаевым расписались в 1974 году. Всю жизнь легендарная пара считала две эти песни, написанные к их несостоявшемуся расставанию, своими музыкальными талисманами любви.

Глядя сегодня на Пахмутову и Добронравова, трудно поверить, что они женаты более полувека. Они смотрят друг на друга влюблёнными глазами, часами разговаривают, полны творческих планов. Своих детей у знаменитой пары нет, но они считают своими талантливых ребятишек из необеспеченных семей, которым помогают пробиться в жизни.