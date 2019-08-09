Албишоару снова затопило: дорожное движение на улице перекрыто (ВИДЕО)

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Спустя несколько часов дождей улица Албишоара в центре столицы превратилась в реку. Дорожное движение на участке заблокировано.

Национальный инспекторат патрулирования перекрыл дорожное движение на улице Албишоара. Судя по видеозаписям, опубликованным в Сети, экипаж НИП находится на пересечении улиц Албишоара и Кантемир, передаёт unimedia.info.

Кроме этого, из-за сильного дождя на улице Албишоара вышла из строя канализация, а весь мусор снесло водой наружу. По словам очевидцев, из-за этого в зоне ощущается неприятный запах, передаёт protv.md.